Prouni: mais de 800 bolsas são ofertadas para todo o Acre; confira detalhes e cronograma

O Ministério da Educação (MEC) oferece aos acreanos o total de 813 bolsas no Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo semestre de 2024. Os interessados já podem fazer a consulta no site oficial do programa.

Do total de bolsas, 747 são integrais e 66 parciais.

Ao todo, o Prouni oferecerá 243.850 bolsas — sendo 170.319 integrais (100%) e 73.531 parciais (50%) —, distribuídas em 367 cursos de 901 instituições participantes do programa. São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Amazonas são os cinco estados com o maior número de bolsas ofertadas nessa edição.

O edital do Prouni para o segundo semestre de 2024 foi divulgado na última quarta-feira, 17 de julho. O período de inscrição para o programa será de 23 a 26 de julho, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação do resultado ocorrerá em duas chamadas: 31 de julho e 20 de agosto.

O candidato poderá se inscrever nas bolsas integrais (se sua renda familiar bruta mensal per capita não excede o valor de um salário-mínimo e meio) ou parciais (se sua renda familiar bruta mensal per capita não excede o valor de três salários-mínimos).

Confira o cronograma completo: