PS5, notebook e mais produtos com até 66% de desconto no Mercado Livre

Bloodstained: Ritual of the Night é um jogo do gênero metroidvania dirigido por Koji Igarashi, que ficou conhecido por participar do desenvolvimento de alguns títulos da franquia Castlevania. O game possui gráficos 2D, elementos de exploração e combates de tirar o fôlego. Nele, é preciso vasculhar o mapa com afinco para coletar itens, abrir novas áreas e desbloquear habilidades inéditas, para assim avançar na história. O enredo, inclusive, tem como pano de fundo a Inglaterra da Revolução Industrial.

A versão de PS4 do jogo pode ser encontrada de R$ 73 por R$ 58 no Mercado Livre, ou seja, com desconto de 20% em relação ao preço original. Avaliado com 4,9 de 5,0 estrelas, o game recebe elogios pela história, gráficos e semelhanças com a série Castlevania. Até a data de publicação desta matéria, nenhum usuário havia registrado comentários negativos no anúncio da plataforma.

Prós: trilha sonora envolvente; exploração imersiva

Contras: há alguns erros de tradução

2. Fone de ouvido Motorola Moto Buds 600 – de R$ 449 por R$ 269

Para quem está atrás de um fone de ouvido para realizar atividades físicas, o Motorola Moto Buds 600 pode dar conta do recado. O modelo possui design intra-auricular, conexão Bluetooth com alcance de até dez metros, cancelamento de ruído ativo, proteção contra respingos d’água e microfone integrado. Já em termos de bateria, oferece autonomia total de 26 horas, sendo 20 delas no estojo.

No Mercado Livre, onde é avaliado com 4,9 de 5,0 estrelas, o produto encontra-se em promoção de R$ 449 por R$ 269, ou seja, com desconto de R$ 180. Na seção de opiniões da varejista, os compradores elogiam a qualidade do áudio, o acabamento do estojo e o sistema de cancelamento de ruído, ao passo que criticam a duração da bateria, que não chega a atingir a autonomia prometida.

Prós: áudio de qualidade; estojo com ótimo acabamento; cancelamento de ruído é efetivo

Contras: a duração da bateria deixa a desejar

3. Fechadura digital Soprano FVD301 – de R$ 1.177 por R$ 389

A Soprano FVD301 é uma fechadura digital destinada a portas de vidro com espessura de até 10 mm. Fabricado na cor preta, o modelo possui conectores externos para acionamento de emergência, alarme antiarrombamento e proteção contra respingos de água. Além disso, oferece abertura por senha numérica ou tag de aproximação, sendo capaz de armazenar até três combinações. Por fim, vale mencionar que o seu funcionamento se dá através de quatro pilhas alcalinas AA.

Em promoção no Mercado Livre, onde recebe classificação média de 4,5 em 5,0 estrelas, o produto está disponível de R$ 1.177 por R$ 389, isto é, com 66% de desconto. Quem comprou o equipamento no site elogia a sua durabilidade, acabamento e fácil instalação. Alguns clientes, entretanto, relatam que a fechadura pode ficar visualmente estranha em certas espessuras de porta.

O robô aspirador Liectroux XR500 pode ser um aliado importante na limpeza de casa. Trata-se de um modelo “três em um”, capaz de aspirar, varrer e passar pano simultaneamente, oferecendo ainda navegação a laser com mapeamento de cômodos, sensores antiquedas e tecnologia anticolisões. Além disso, vale destacar que o equipamento retorna à base automaticamente, oferece bateria com autonomia de duas horas e é compatível com assistentes virtuais.

No Mercado Livre, o robô aspirador encontra-se disponível de R$ 2.799 por R$ 2.099, totalizando R$ 700 de desconto. Avaliado com 4,7 de 5,0 estrelas na plataforma, os consumidores relatam que o dispositivo é fácil de configurar e que o mapeamento de ambientes é bastante efetivo. No entanto, há críticas ao funcionamento do pano em pisos muito lisos, podendo escorregar, e ao barulho emitido.

Prós: fácil de manusear; sistema de mapeamento ajuda na limpeza

Contras: pode escorregar em pisos muito lisos; um pouco barulhento

A versão NP550XED-KF2BR do Samsung Book2 tem um bom custo-benefício, sendo uma opção recomendada para quem trabalha, estuda ou realiza tarefas básicas. A máquina vem equipada com processador Intel Core I5-1235U de 12ª geração, 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD, placa de vídeo integrada Iris Xe Graphics e licença permanente do sistema operacional Windows 11. Já a sua tela possui 15,6 polegadas de tamanho, taxa de atualização de 60 Hz e painel IPS.

Em promoção no Mercado Livre, o laptop está saindo de R$ 4.665 por R$ 2.849, ou seja, um desconto de 38% em relação ao valor original. Na varejista, o produto recebe avaliação de 4,8 de 5,0 estrelas e é elogiado, sobretudo, pela qualidade da tela, pelo sistema ágil e pelo design compacto. A quantidade de memória, por outro lado, é considerada baixa por parte do público, mas vale destacar que o usuário pode fazer um upgrade futuro, já que o notebook comporta expansão de RAM.

Prós: design fino e compacto; sistema ágil; tela de boa qualidade

Contras: vem com pouca memória RAM; não tem placa de vídeo dedicada

6. Console PS5 Slim com leitor de discos – de R$ 4.299 por R$ 3.749

Para quem está à procura de um console para chamar de seu, este bundle do PS5 Slim acompanha dois jogos de sucesso: Returnal e Ratchet & Clank: Rift Apart. O videogame possui 1 TB de armazenamento, leitor de discos, compatibilidade com resolução 4K, conexão Wi-Fi e entrada HDMI. Em relação ao modelo tradicional (fat), o equipamento se diferencia por ser mais fino, leve e compacto.

O PlayStation 5 está em promoção no Mercado Livre, saindo de R$ 4.299 por R$ 3.749, isto é, com R$ 550 de desconto. Avaliado com 4,9 de 5,0 estrelas no site, o produto recebe elogios pelo desempenho, visual estético e por já vir acompanhado de dois jogos. Até a data de publicação desta matéria, nenhum comentário negativo à respeito das características do console foi registado no anúncio.