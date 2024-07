Quando, Onde e Como: Saiba os detalhes da traição de Yuri Lima em namoro com IZA

Foram inúmeras conversas, videochamadas, trocas de nudes e áudios repletos conteúdo sexual entre Yuri Lima, marido de Iza, com uma mulher com quem ele manteve contato durante todo o relacionamento com a cantora.

O caso foi descoberto pela reportagem do portal LeoDias nesta quarta-feira (10/07), poucas horas após Yuri encerrar um longo bate-papo virtual com a amante. Com dossiê de provas em mãos, o assunto foi levado até ele, que se recusou a atenderas ligações e responder as mensagens. A fonte entrou em negociações e cobrou a quantia de R$ 30 mil pela provas da traição. Nossa reportagem, no entanto, encaminhou o fato a assessoria de Iza.

O titular deste portal de notícias, então, levou o assunto ao conhecimento da equipe de Iza, que tomou a decisão de informá-la sobre a conduta do jogador, pai do primeiro filho da artista.

Yuri traía Iza virtualmente com bastante frequência

Antes de engatar o relacionamento com Iza, Yuri e a mulher chegaram a viajar juntos para Gramado, na Serra Gaúcha. Em vários pontos das conversas, ele relembra momentos do passeio com a mulher e rasga elogios de cunho sexual.

“Eu quase não saio desse vídeo, que coisa mais linda, meu Deus, vontade de te matar, você é perfeita pra ser minha put*, put*nha pra mim. Queria você assim, toda hora que eu quisesse transar, f*der, go*ar gostoso, eu ia te chamar”, diz Yuri em um dos trechos mais leves da recente conversa, onde ele também chega a descrever como é o sexo com a mulher, afirmando que ela é a melhor com quem já se relacionou.

“Você está muito atentada agora. Fiquei lembrando da gente em Gramado, no caminho, dentro do carro, lá na cabana. Foi muito bom!”, escreveu ele na mensagem encaminhada via WhatsApp no dia 8 de julho. Em resposta, a mulher diz que tem guardado os vídeos de sexo entre eles.