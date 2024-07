Quem é a influencer que teve “flagras” em sacada vendidos na internet

A criadora de conteúdo adulto Havena Cep revelou recentemente nas redes sociais que foi vítima de espionagem por um vizinho. O homem tirou fotos dela nua na varanda de casa e vendeu o material em um fórum pornô.

Havena tem 27 anos e nasceu em Minas Gerais. Ela é formada em odontologia e trabalhava como dentista até uma traição do marido. Após o ocorrido, os dois resolveram abrir a relação e montar perfis em sites de conteúdo adulto para ela.

Com a ajuda do marido, a influencer começou a vender pacotes de fotos por R$ 50 e R$ 100 e, somente, no primeiro mês, atingiu um faturamento de R$ 30 mil, valor, segundo ela, 10 vezes maior do que ganhava no consultório em que trabalhava como dentista.

“Não teve muito o que decidir. Eu tinha um salário de R$ 3 mil como dentista. Meu marido e eu sempre gostamos de mandar nudes e de gravar tudo para assistir depois. Era um hobby mesmo. Um dia me perguntaram se eu tinha fotos para vender e decidi fazer negócio (risos). A coisa deu tão certo que ele também deixou o emprego e decidimos entrar para as plataformas”, contou ela, em entrevista à revista GQ.

A influencer de conteúdos adultos contou ainda que suas contas em sites +18 prejudicaram sua relação com a família.

“Minha família não aceitou bem o trabalho, não falo mais com ninguém, fui deserdada por todo mundo por entrar no OnlyFans. Sempre tive uma sexualidade aflorada, então pra mim é normal faturar escancarando nossa intimidade. Na cidade as pessoas começaram a olhar diferente, de um jeito hostil. Da noite para o dia passamos a ser pessoas indesejadas”, comentou Cep.

A mulher possui pefis no OnlyFans, Privacy e um grupo sexual no Telegram. O sucesso nas plataformas, segundo ela, é fruto de “tesão e espontaneidade”.