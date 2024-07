Quem é Jade Magalhães? Namorada de Luan Santana está grávida

Luan Santana e Jade Magalhães compartilharam uma notícia emocionante nesta segunda-feira (22): o casal está à espera do primeiro filho. Após reatarem o relacionamento no início deste ano, os dois deixaram fãs e amigos famosos animados com o anúncio da gravidez.

Jade e Luan, que já foram noivos, haviam terminado o relacionamento em 2020, mas voltaram a ficar juntos no começo de 2024. A notícia trouxe muita alegria e expectativa para o casal e seus seguidores, que acompanham de perto a história de amor dos dois.

Magalhães, de 31 anos, é uma influenciadora digital formada em Moda por uma universidade do Paraná. Natural de Alto Taquari, Mato Grosso, Jade é filha de Maurício Joel de Sá, ex-prefeito da cidade. Em 2017, seu pai teve os bens bloqueados pela Justiça sob acusação de superfaturar a reforma de ônibus, além de estar envolvido em atividades agropecuárias na região.

No Instagram, onde acumula quase 2 milhões de seguidores, Jade compartilha um estilo de vida sofisticado. Ela frequentemente posta fotos ao lado de Luan, exibindo looks de grife e momentos de seu dia a dia. Jade e Luan se conheceram em 2008, nos bastidores de um show do cantor em Alto Taquari.

Na época, Luan tinha apenas 17 anos e estava no início de sua carreira como cantor sertanejo. O relacionamento se tornou público meses depois e, desde então, os dois têm vivido uma relação de altos e baixos, mas sempre com muito amor e companheirismo. Com a chegada do primeiro filho, o casal inicia uma nova fase de sua jornada juntos, para a alegria de todos que torcem por eles.

Luan Santana falou sobre a separação em novo single

O cantor Luan Santana gravou seu mais recente DVD, intitulado Ao Vivo Na Lua, nesta quarta-feira (17) no Centro de Treinamento do São Paulo, localizado em Cotia, na Grande São Paulo. O cenário do show foi marcado por uma alta tecnologia, destacando uma impressionante imagem do espaço exibida em um telão gigante, criando uma atmosfera única para a apresentação.

Durante o evento, Luan Santana cantou Violão, uma música inspirada em sua separação de Jade Magalhães. Apesar do contexto da canção, os tempos mudaram e hoje Luan está noivo de Jade. Ele compartilhou com o público: “Escrevi essa música quando me separei da Jade. No fim, tudo ficou bem, mas eu fiquei imaginando como seria minha vida sem ela e a dela sem mim. E não seria fácil”.

Jade Magalhães estava entre os 600 convidados presentes na gravação do DVD, mostrando seu apoio ao noivo. Para garantir a exclusividade do evento, os celulares dos convidados foram lacrados e estava proibido tirar fotos ou gravar vídeos, conforme informou o UOL. No total, Luan Santana apresentou 13 músicas inéditas, explorando diversos gêneros musicais além do sertanejo, como pop e eletrônica.