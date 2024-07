‘Querem show do Gusttavo Lima, mas na hora de pagar, é do mudinho da esquina’, desabafa cantor acreano

Matheus Sampaio Queiroga, mais conhecido no meio artístico como Matheus Lira, utilizou sua conta no Instagram para expressar sua insatisfação quanto à valorização dos artistas. O cantor, que reside na Paraíba, é casado com a empresária Jessica Queiroga e pai de Jasmin Queiroga, que recentemente completou um mês de vida. Lira, que há anos deixou o Acre, tem mais de 74 mil seguidores na rede social.

Em uma postagem sincera, Lira abordou a questão do pagamento de cachês, enfatizando a importância dessa remuneração para o sustento de sua família.

“Você sabia que eu não bebo? Sou zero álcool? Que meu cachê é sim minha fonte de renda? Pra pagar minhas contas, pra comprar as coisas pra dentro de casa, pra minha filha, minha esposa, pra mim. Querem nos ver bem vestidos nos shows, querem um show igual Gusttavo Lima, mas na hora de pagar, é do mudinho da esquina,” desabafou Lira.

O cantor destacou ainda que muitas pessoas não compreendem o valor do serviço prestado pelos músicos, comparando a situação com a de produtos que possuem preço definido. “Já ficaram devendo cachê? Ôoooh, isso sempre vai acontecer, pensam que por prestarmos serviço não é igual a um produto que tem valor, só estamos nos divertindo”.

Lira acredita que suas palavras refletem a realidade de grande parte dos músicos, cantores e artistas. “Acredito que esse texto fala por 90% da nossa classe de músicos, cantores e artistas… Valorizem, porque todo mundo ama música; só que poucos são músicos devido à valorização!”.

Veja a publicação: