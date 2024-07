“Querida Solange”: Vampiro de Niterói enviava cartas para psicóloga

Veja como se deu a relação entre os dois

Em 2008, ainda estudante de psicologia, Solange Diniz de Carvalho, à época com 43 anos, descobriu que o Vampiro de Niterói cometeu os crimes perto da casa dela. Interessada em ter contato profissional com o assassino, pediu um estágio no hospital psiquiátrico onde ele estava internado. Logo, ela se formou e continuou atuando na instituição.

Solange e Marcelo se conheceram no local, e um encontro rápido e casual, em que se apresentaram com um aperto de mão, foi o suficiente para que o criminoso se apaixonasse pela psicóloga. A partir de então, ele passou a escrever cartas para a mulher, de próprio punho. Com grafia difícil, Solange precisou ditar o conteúdo das cartas para que fossem reproduzidas.

Na primeira, entregue em mãos de forma camuflada, o Vampiro de Niterói fala da solidão e de como busca redenção por meio da religiosidade.

Carta 1 “Minha querida amiga Solange. Eu sou Marcelo Costa de Andrade e tenho 41 anos. Queria pedir para você escutar a programação evangélica do Pastor David Miranda, da Igreja Pentecostal Deus é Amor na rádio AM, bem perto da CBN. A programação é muito abençoada e inspiradora, e a Bíblia Sagrada é fundamental para todos nós que buscamos orientação espiritual.

Além de ouvir a programação da igreja, recomendo que você frequente as reuniões da Igreja Pentecostal Deus é Amor para ser abençoada. A igreja tem sido um lugar onde muitas bênçãos acontecem, e acredito que você também sentirá essa presença divina.