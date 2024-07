Um rapaz identificado como Alisson Ferreira dos Santos, 29,.foi encontrado morto em um apartamento no condomínio Morar Melhor, na zona Sul da capital de Rondônia no início da tarde desta quarta-feira (31).

Policiais militares foram chamados para no local e solicitaram a presença da Perícia Criminal e rabecão do Instituto Médico Legal (IML) após uma equipe do SAMU constatar no óbito da vítima.

As causas da morte ainda estão sendo devidamente apuradas. O corpo foi removido ao IML .