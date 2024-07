Red Bull proíbe Verstappen de jogar videogame antes de corridas

Em sua coluna na revista austríaca SpeedWeek, Helmut Marko, consultor esportivo da Red Bull, afirmou que Max Verstappen estava bem no GP da Hungria.

“Max Verstappen estava sensível neste fim de semana e, claro, não demorou muito para surgir críticas. O que não é surpresa, visto que passou metade da noite jogando automobilismo virtual”, afirmou o cosultor da Red Bull.

Marko relatou que em Ímola, Max teve a mesma atitude, de participar de uma corrida virtual na madrugada que antecedeu a corrida. No entanto, o resultado foi positivo.

“Preciso dizer que, em Ímola, ele também não foi dormir até as 3h após uma sessão de corrida virtual, e ganhou a prova no dia seguinte. Max tem um ritmo de sono diferente e dormiu as sete horas que precisa”, disse ele.

Por fim, o consultor da Red Bull confirmou que Verstappen, em comum acordo com a equipe, vai pegar mais leve com as corridas virtuais.

“A corrida virtual de madrugada (antes do GP da Hungria) só aconteceu porque um piloto do time dele cancelou. De qualquer maneira, concordamos que ele não vai mais participar de corridas virtuais tão tarde assim no futuro”, declarou Marko.

Max Verstappen é o líder do campeonato da Fórmula 1, seguido por Lando Norris, da McLaren e Charles Leclerc, da Ferrari.

A próxima corrida já acontece neste domingo (28/7). O circuito de Spa-Francorchamps recebe o Grande Prêmio da Bélgica. Esse será o último GP antes do descanso de quatro semanas do verão europeu