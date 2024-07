Republicanos frustra Bocalom e declara apoio à candidatura de Marcus Alexandre

Em reunião na sede do Republicanos nesta sexta-feira (26), os pré-candidatos do partido a vereador na capital, inovaram e, por meio de voto, decidiam apoiar a candidatura de Marcus Alexandre, do MDB.

Dos 20 vereadores, 18 optaram pelo apoio ao ex-prefeito. Enquanto apenas 2, quiseram seguir com a candidatura da chapa Bocalom/Alysson. Nenhum membro votou pelo apoio a Jenilson Leite ou Emerson Jarude.

Com a decisão da ampla maioria, o Republicanos agora fará parte da coligação de Marcus Alexandre e Marfisa Galvão. A chapa já contava com 10 partidos.

A informação chega como uma surpresa para o grupo de Bocalom porque Antônia Lúcia – membro do partido – estava presente na convenção do atual prefeito e disse, inclusive, que Duarte estaria no palanque do PL o apoiando. Na reunião que sacramentou a ida do Republicanos para a chapa de Marcus, os dois deputados federais estavam compondo o dispositivo.

VEJA O VÍDEO: