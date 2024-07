Rio Branco é a única cidade do Norte a receber prêmio de Gestão Inovadora na Educação

A pesquisa e elaboração de projeto de recomposição das aprendizagens, realizado pelos professores Hélio Guedes e Elivan Dias, após o retorno das aulas presenciais, no período pós-pandêmico, a partir de 2022, fez com que Rio Branco se juntasse a outras importantes cidades para receber o prêmio de Gestão Inovadora.

Através da pesquisa feita por eles, foi elaborado um plano de ação por parte da Secretaria Municipal de Educação, a fim de potencializar a alfabetização e a aprendizagem dos alunos nos primeiros anos do ensino.

“A nossa equipe de ensino fez todo um planejamento de um trabalho para ser realizado com os estudantes com o objetivo de alfabetizar as crianças que não estavam ainda alfabetizadas e também elevar a aprendizagem na área de língua portuguesa e matemática referente aos conteúdos que estão previstos para serem aprendidos. Hoje nós conseguimos elevar os nossos percentuais de crianças alfabetizadas e também conseguimos elevar as nossas taxas de aprendizagem dos conteúdos básicos da área de língua portuguesa e matemática que estão previstos no nosso currículo e na base nacional comum curricular”, disse Guedes.

A conquista da premiação nacional acontece ao lado de cidades consideradas muito desenvolvidas no país, como Curitiba. A Secretária Municipal de Educação, Nabiha Bestene falou sobre o Programa Mente Inovadora, que também ajudou no desenvolvimento das crianças.

“Mente Inovadora é uma metodologia israelense, onde vários municípios do Brasil, fizeram esse investimento na educação, a prefeitura trouxe pra cá, pra Rio Branco, onde nós fizemos esse trabalho com os nossos alunos dos 4º e 5º anos. E, graças a Deus, através da mente inovadora, foi possível a gente melhorar os índices na matemática, que os alunos, através do raciocínio lógico, que ele desenvolve a parte cognitiva das crianças e ajuda também no sócio emocional. E foi essa metodologia que nos fez chegar até as escolas com esse trabalho”, conta.

A capital do Acre é um dos 10 municípios que receberão o prêmio de Gestão Inovadora.