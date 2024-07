“Rio Branco vai voltar a ser o que era antes”, diz Marfisa ao ser anunciada vice de Marcus

A atual vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão, vai concorrer mais uma vez ao cargo, desta vez, na chapa de Marcus Alexandre, do MDB. O anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira (4), na sede do partido.

Marfisa é a indicação do PSD e do senador Sérgio Petecão. A escolha do nome dela passou pela aprovação dos 10 partidos aliados da chapa, após uma reunião com todos os presidentes.

Ao ser anunciada, ela disse que Marcus ‘representa a esperança para o povo de Rio Branco’.

“Ele representa a vontade para que Rio Branco volte a ser o que era antes. Eu fico feliz em poder continuar, ter essa oportunidade para que a gente possa fazer muito melhor o trabalho que o Marcus já fez e que eu comecei mas não pude terminar, mas com você eu vou continuar”, disse.

ASSISTA: