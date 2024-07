Roraima Rocha: por que toda empresa precisa de assessoria jurídica permanente?

No complexo mundo dos negócios, ter uma assessoria jurídica não é um luxo, mas uma necessidade fundamental. Navegar pelos meandros legais sem o suporte de um profissional qualificado é arriscado e pode levar a consequências graves, desde multas pesadas até disputas legais prolongadas que podem ameaçar a própria sobrevivência da empresa. Este artigo visa esclarecer por que uma assessoria jurídica permanente é essencial para qualquer negócio, grande ou pequeno, e quais riscos uma empresa corre ao negligenciar este aspecto vital da gestão empresarial.

A realidade do risco legal

Todo empresário enfrenta uma gama de riscos legais que variam desde questões tributárias e trabalhistas até regulamentações ambientais e de segurança. Sem o conhecimento e a orientação adequados, uma empresa pode facilmente se encontrar em violação de leis e normas, muitas vezes sem sequer perceber. O resultado? Sanções que podem ir de multas financeiras a restrições de atividade, passando por danos irreparáveis à reputação da empresa.

Por exemplo, uma alteração na legislação trabalhista que passa despercebida pode resultar em práticas de contratação ou remuneração ilegais, levando a processos trabalhistas onerosos. Da mesma forma, o desconhecimento sobre novas regulamentações ambientais pode resultar em penalidades severas e até em ordens de fechamento temporário ou definitivo de operações industriais ou comerciais.

A complexidade das transações comerciais

No ambiente atual de negócios, as transações tornaram-se mais complexas do que nunca. Cada acordo comercial, cada contrato firmado com fornecedores, clientes ou parceiros, carrega consigo implicações legais que devem ser meticulosamente analisadas. Sem a orientação jurídica adequada, uma empresa pode assinar acordos que impõem condições desfavoráveis, cláusulas punitivas ou que simplesmente não protegem adequadamente os interesses da empresa a longo prazo.

A importância da prevenção e do planejamento estratégico

A assessoria jurídica permanente permite que uma empresa adote uma abordagem proativa, não apenas reativa, frente aos desafios legais. Advogados não são apenas para apagar incêndios; eles são também estrategistas que podem ajudar a empresa a evitar problemas antes que eles ocorram. Planejamento tributário, conformidade regulatória, gestão de riscos contratuais, e proteção de propriedade intelectual são apenas algumas das áreas onde os advogados contribuem para a estabilidade e crescimento do negócio.

O contexto empresarial no Acre: desafios e oportunidades

No Acre, a cultura empresarial tende a buscar apoio jurídico apenas em momentos de crise. Esta prática, embora comum, coloca as empresas em uma posição vulnerável, pois quando os advogados são chamados a intervir, muitas vezes os problemas já estão em estágios avançados, dificultando soluções simples e exigindo ações mais complexas e custosas. A mudança dessa cultura para uma abordagem mais preventiva pode salvar muitas empresas de dificuldades financeiras e legais desnecessárias.

Além disso, a posição geográfica do Acre oferece um potencial estratégico significativo para o comércio internacional. Com fronteiras diretamente conectadas a países como Peru e Bolívia, e a proximidade do Oceano Pacífico, o Acre está em uma posição privilegiada para facilitar o comércio com o maior mercado consumidor do mundo, a China. Esta vantagem geográfica pode ser melhor explorada com uma assessoria jurídica robusta, que prepare as empresas para maximizar as oportunidades de exportação e importação, garantindo que todas as transações cumpram com as normas internacionais e locais de comércio.

Pensamentos decisivos

Ter um advogado, ou melhor, uma equipe de advogados, ao seu lado é um investimento no futuro da sua empresa. Ao considerar a assessoria jurídica como uma parte integrante da gestão empresarial, você não apenas protege o seu negócio contra riscos legais, mas também posiciona sua empresa para aproveitar as oportunidades de mercado com confiança e segurança. Ignorar a necessidade de assessoria jurídica é correr riscos desnecessários que podem custar muito caro no futuro. Assim, no mundo empresarial de hoje, a questão não é se você pode se dar ao luxo de ter uma assessoria jurídica, mas se pode se dar ao luxo de não ter.

Considerações estratégicas

Como dito anteriormente, em uma era de rápidas mudanças regulatórias e desafios legais imprevisíveis, a pergunta que cada empresário deve fazer a si mesmo não é se ele pode pagar por uma assessoria jurídica, mas se ele pode se dar ao luxo de operar sem uma. A segurança jurídica não é apenas uma proteção; é um impulsionador de negócios que habilita as empresas a navegar com confiança em águas turbulentas, transformando potenciais ameaças em oportunidades estratégicas. Como empresários, devemos refletir sobre o valor real da prevenção e da preparação: investir em uma assessoria jurídica contínua é investir no próprio núcleo de sustentabilidade e crescimento do negócio.

Reflexão final: a importância de antecipar, não apenas reagir

Ao refletir sobre os pontos discutidos neste artigo, cada empresário e gestor deve considerar não apenas as operações diárias de seu negócio, mas também o ambiente maior no qual ele opera. A assessoria jurídica não deve ser vista apenas como um escudo contra problemas, mas como um farol que guia a empresa através de águas desconhecidas e frequentemente perigosas.

A verdadeira questão que fica é: sua empresa está apenas sobrevivendo dia após dia, reagindo aos problemas conforme eles surgem, ou está verdadeiramente prosperando, com uma visão clara e uma estratégia bem definida para o futuro? A assessoria jurídica contínua não é apenas um componente de sobrevivência; é uma ferramenta essencial de planejamento estratégico que permite que sua empresa cresça, inove e se destaque em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado.

À medida que o mundo dos negócios continua a evoluir, e as barreiras comerciais entre as fronteiras tornam-se cada vez mais fluidas, a capacidade de uma empresa de antecipar mudanças legais e adaptar-se proativamente será um diferencial decisivo. Pode sua empresa se dar ao privilégio de ficar para trás, confiando na sorte em vez de em uma orientação estratégica sólida?

Assim, convido cada um a ponderar sobre a importância de investir não apenas nos elementos visíveis do seu negócio, como produtos, marketing e vendas, mas também nos bastidores jurídicos, onde as decisões de hoje podem definir o sucesso ou o fracasso de amanhã. Afinal, no mundo empresarial, aqueles que se preparam são aqueles que prevalecem.

*Advogado; sócio fundador do escritório MGR – Maia, Gouveia & Rocha Advogados; Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Faculdade Gran; Especialista em Advocacia Cível pela Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP); Membro da Comissão de Advocacia Criminal, e Conselheiro Seccional da OAB/AC.