Saerb diz que 12 bairros de Rio Branco estão com abastecimento de água comprometido

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) anunciou, nas redes sociais, que há um possível vazamento na região Esperança, ainda não identificado pela equipe que continua procurando.

Segundo o comunicado do Saerb, o Centro de Reservatório Calafate terá o abastecimento interrompido devido a um vazamento na rede de 400 milímetros do distrito.

De acordo com o comunicado, são 12 bairros afetados até a conclusão do conserto, que tem previsão de finalizar até o final da tarde de sábado (12), com o abastecimento retornando assim que o reparo for finalizado.

Veja a lista de bairro: