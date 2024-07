Saiba como receber os avisos de desligamento programado da rede

Para realizar melhorias e manutenções na rede elétrica, em alguns casos é necessário realizar o desligamento programado da rede para garantir a segurança da equipe técnica durante a execução dos serviços e também da população.

Nestas situações, os consumidores são avisados previamente para que o serviço, que pode ser uma obra ou manutenção preventiva, possa ser feito com segurança. Por isso, é importante estar com todos os dados cadastrais atualizados junto à Energisa Rondônia para receber os comunicados de desligamento programado na região onde mora.

‌A Energisa Rondônia utiliza alguns meios, como o site da própria empresa, carta personalizada, aplicativo Energisa ON, WhatsApp e e-mail, além de carro de som e rádio em alguns casos, para comunicar os desligamentos programados. O cliente sempre pode consultar os avisos de desligamento no site: https://www.energisa.com.br/

A atualização dos dados pode ser realizada sem sair de casa pelo Aplicativo Energisa On ou no endereço: https://www.gisa.energisa.com.br/

O gerente do departamento de operações da Energisa Rondônia, Ramon Leal, explica que a empresa sempre conta com equipes treinadas para atuarem na linha energizada sem a interrupção do sistema. No entanto, em alguns casos, o desligamento programado é necessário por questão de segurança, e o cliente é comunicado com, no mínimo, 72 horas de antecedência. “Nosso objetivo é sempre realizar as melhorias sem causar transtornos aos nossos clientes”, explica.

As principais melhorias realizadas na rede durante o desligamento programado estão relacionadas a manutenções e modernização de elementos do sistema, possibilitando melhora contínua da qualidade do fornecimento.

Canais de Atendimento: Site: https://www.energisa.com.br/

WhatsApp (Gisa): https://www.gisa.energisa.com.br/

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

