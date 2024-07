Saiba por que Andréa Sorvetão não foi gravar o Altas Horas

Na manhã desta terça-feira (23/7), 14 ex-paquitas saíram do Rio de Janeiro rumo a São Paulo, de ônibus, para gravarem o programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman, na Globo. A atração, fará uma homenagem as moças, como uma espécie de esquenta para o documentário Para Sempre Paquita, que será lançamento ainda este ano no Globoplay.

Algumas ex-paquitas, no entanto, não estarão no programa. Uma delas é Andréa Sorvetão. E a coluna Fábia Oliveira descobriu o motivo da empresária não ter embarcado na viagem.

De acordo com a assessoria de Sorvetão, ao contrário do que vem sendo ventilado de que todas as ex-paquitas teriam sido chamadas para a homenagem, ela não foi convidada para estar no Altas Horas.

Vale lembrar que, depois de muita negociação de cachê, Andréa topou participar do documentário e deu um depoimento. Ou seja, assim como as outras que embarcaram, ela está em Para Sempre Paquita.

De acordo com o Notícias da TV, as atrizes Leticia Spiller, Monique Alfradique e Bárbara Borges também não comparecerão ao Altas Horas por motivos de trabalho e problemas pessoais, no caso da campeão de A Fazenda 14.

Além das paquitas, Xuxa Meneghel também estará no palco de Serginho Groisman. Uma música inédita, gravada pelas paquitas para o projeto do Globoplay, será apresentada pela primeira vez no programa. A canção foi escrita por Junno Andrade, marido da loira.