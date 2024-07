Saiu! Detran divulga lista de classificados no Programa CNH Social; confira os nomes

Na edição do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (16), o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) divulgou a lista oficial dos classificados para o Programa CNH Social, na modalidade urbana.

O Detran anunciou que os classificados terão um prazo de 10 dias úteis para realizar sua matrícula, munido do CPF, Carteira de Identidade dentro da validade de 10 (dez) anos ou equivalente, comprovante de endereço e com o Comprovante de Matrícula Online (Passaporte CNH SOCIAL), os quais deverão ser apresentados, originais e cópias, ao atendente do Detran para abertura do RENACH.

O candidato selecionado em Rio Branco deverá comparecer a Unidade de Atendimento de Habilitação, localizada na Estrada Dias Martins, nº 894, Jardim Primavera.

Já o candidato selecionado para cidades do interior deverá comparecer a CIRETRAN da localidade.

Além disso, o candidato que reside em localidade não contemplada com CIRETRAN deverá encaminhar suas informações ao e-mail [email protected] ou, caso prefira, se dirigir a CIRETRAN mais próxima de sua residência.

Neste ano, novamente foram disponibilizadas cinco mil vagas, nas modalidades urbana, rural e estudantil, sendo 5% delas destinadas a pessoas com deficiência. Segundo o governo, mais de 22 mil pessoas devem ser beneficiadas pelo programa até 2026.

VEJA A LISTA: