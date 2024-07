Sargento atropelado por motoniveladora estava trabalhando em aeródromo no interior do Acre

O terceiro sargento do 7º BEC, Paulo Toshio Yamashiro, que perdeu a vida após ser atingido por uma motoniveladora da unidade militar, estava integrando a equipe de readequação e ampliação da pista do aeródromo do município de Santa Rosa do Purus. O acidente trágico aconteceu na manhã desta quinta-feira (18).

Paulo morreu na madrugada na unidade hospitalar de Santa Rosa. O 7º BEC abriu um Inquérito Policial Militar para investigar o acidente e está tomando as medidas necessárias para o traslado do corpo e apoio à família do militar, segundo a nota da Seção de Comunicação Social do 7º BEC.

O corpo do militar foi resgatado na manhã desta quinta-feira em Santa Rosa por um avião da empresa Ortiz, que presta serviço ao governo do Estado através da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), e foi levado para a capital acreana. As informações são do Ac24horas.

O comando do 7º BEC emitiu nesta manhã uma nota de pesar lamentando profundamente o acontecido.

Confira a nota: