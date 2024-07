Seca severa: Governo Federal reconhece situação de emergência em Rio Branco

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, nesta quarta-feira (24), a situação de emergência em Rio Branco, por conta da seca severa que o município enfrenta.

A portaria com a medida foi publicada em edição do Diário Oficial da União (DOU). Com isso, a prefeitura está apta a solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, além de kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinou o decreto de situação de emergência em junho deste ano. O decreto considera a urgência provocada pelos baixos índices dos rios, que indicam que o período de seca será mais crítico e prolongado, além da tendência de baixa umidade do ar.