Seis pessoas são encontradas mortas em hotel de luxo

Seis pessoas foram encontradas mortas dentro de um quarto de um hotel de luxo no centro de Bangkok, na Tailândia, nesta terça-feira (16/7). Dois dos mortos tinham cidadania norte-americana.

A polícia tailandesa levantou a hipótese dos hóspedes terem sido envenenados. Os corpos foram encontrados por funcionários que foram até os quartos após os hóspedes atrasarem o check-out por mais de 24 horas.

O comissário da polícia metropolitana de Bangkok, Thiti Saengsawang, afirmou que o incidente não parecia ser um assalto, no qual nenhum dos corpos mostrou sinais de violência física.

Segundo a polícia local, xícaras com traços de um pó branco foram localizados no quarto, junto com comida intocada que havia sido pedida anteriormente. “Envenenamento não foi descartado”, disse Saengsawang.

A polícia está atrás de uma sétima pessoa que fazia parte da reserva do hotel e agora é uma possível suspeita. Além dos dois norte-americanos, os outros quatro mortos são cidadãos vietnamitas.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse estar ciente do óbito dos dois norte-americanos.