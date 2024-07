Senna, aguardada minissérie da Netflix, ganha data de estreia oficial

A Netflix revelou, nesta quinta-feira (18/7), a data de estreia oficial da minissérie Senna. A produção, estrelada por Gabriel Leone, estará disponível em 29 de novembro na plataforma de streaming.

Antes mesmo do lançamento, a série é um sucesso mundial. “O teaser da minissérie Senna é um sucesso mundial, com uma expectativa alta em vários países como Itália, Coréia do Sul, Estados Unidos e Inglaterra. Podem ter certeza que essa série vai mostrar o efeito Netflix do Brasil para o mundo”, afirmou Jana Borges, diretora de marketing da Netflix, em evento no Rio de Janeiro.

O PILOTO FAVORITO DO SEU PILOTO FAVORITO… Agora tem data pra largada. Senna, minha nova minissérie, estreia dia 29 de novembro. 🏎️ 🏁 pic.twitter.com/s2evGFSJvH — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 18, 2024

A minissérie Senna, produção que acompanha a trajetória de Ayrton Senna, um dos maiores heróis do Brasil, será protagonizada por Gabriel Leone. O elenco ainda conta com Alice Wegmann, Christian Malheiros e outros atores brasileiros como Camila Márdila, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca, Pâmela Tomé e Susana Ribeiro.

Ao longo de seis episódios, Senna vai mostrar a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais.

O ponto de partida será o começo da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, quando ele se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.