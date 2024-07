Sicredi Biomas recebe comitiva de ministérios e organizações internacionais para imersão cooperativista

O Sicredi Acre recebeu nesta quinta-feira, 25, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) para uma imersão no modelo de negócios cooperativista no estado, que se estende até esta sexta-feira, 26. Além do Acre, o estado de Minas Gerais também foi contemplado para sediar o evento que é voltado para formadores de políticas públicas, organizações parceiras e órgãos internacionais, em cooperativas que atuam em prol da conservação e harmonia com o meio ambiente, além de fomentar o desenvolvimento social e crescimento inclusivo.

Para o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre, Valdemiro Rocha, essa imersão é de suma importância para que a comitiva conheça a realidade de um estado da Amazônia, e, para que os ministérios possam entender sobre a logística local, a parte de infraestrutura da região e como é o acesso à determinadas comunidades. “Para nós vai ser algo muito bom porque já vai gerar relacionamento institucional entre as cooperativas, entre a OCB, bem como as instituições do governo estadual, municipal, federais e internacionais”, explicou.

A programação antecede a Conferência das Partes (COP) 29, que será realizada entre os dias 11 e 22 de novembro em Baku, capital do Azerbaijão. A COP 29 tem como objetivo geral debater as mudanças climáticas, encontrar soluções para os problemas ambientais que afetam o planeta e negociar acordos, reunindo governos e organizações da sociedade civil de todo o mundo para discutir e definir ações concretas para combater esse desafio premente.

O gerente regional administrativo e financeiro Yann Sena falou sobre a importância da participação do Sicredi Acre nesta imersão. “Para nós é uma responsabilidade e uma honra muito grande receber a OCB no na capital acreana, pois nos dois estados contemplados nós somos a única cooperativa do Sicredi que eles irão visitar. Nós iremos representar todo sistema Sicredi, apresentar quais são os nossos propósitos, além da importância que nós damos de não só atender com produtos e serviços financeiros, mas também de fazer a diferença nas comunidades onde atuamos”, declarou.

O presidente da Sicredi Biomas Sr. Eduardo Ferreira falou sobre a importância de falar sobre a missão da cooperativa nesta oportunidade. “Somos um sistema de crédito cooperativo que valoriza as pessoas e promove o desenvolvimento local de forma sustentável e nesta ocasião mostramos o nosso modelo de negócio na colaboração, equidade e sustentabilidade, nessa jornada cooperativa rumo a COP 29”, declarou.

O sistema OCB busca sensibilizar os criadores de políticas públicas sobre o papel das cooperativas, que operam com base nos princípios de democracia, igualdade, equidade e solidariedade. A missão é assegurar que as comunidades locais participem ativamente nas decisões que impactam seus modos de vida e o meio ambiente. Ao integrar essas comunidades nas discussões sobre mudanças climáticas, podemos promover soluções mais justas e eficientes.

Além de promover a sustentabilidade ambiental, as cooperativas desempenham um papel crucial na inovação tecnológica e na disseminação de práticas sustentáveis.

Ao adotar métodos de produção inovadores, as cooperativas não só melhoram a eficiência e a qualidade de seus produtos, mas também contribuem para a aceleração da transição para economias de baixo carbono. Essas inovações podem ser compartilhadas globalmente, beneficiando outras comunidades e promovendo um impacto positivo em escala mundial.

O modelo cooperativista está alinhado com os princípios de desenvolvimento sustentável, além de priorizar o uso responsável e ético dos recursos naturais, adotando práticas que minimizam o impacto ambiental e promovem a sustentabilidade. Exemplos disso são a produção agrícola sustentável, a adoção de técnicas de cultivo orgânico e a geração de energia renovável.

No Acre, a Jornada Cooperativa rumo à COP 29 contará com representantes de diversos ministérios, incluindo Agricultura e Pecuária (MAPA), Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Desenvolvimento Agrário (MDA), Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (MEMP), Minas e Energia (MME), além de outras entidades como a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Assessoria Especial da Presidência da República (AEPR), Organização das Nações Unidas (ONU), Centro Internacional de Comércio (ITC) e Banco Mundial (BIRD).

A programação tem início na sede da unidade estadual da OCB no Acre e inclui visitas às cooperativas Sicredi Biomas, Sicoob Uni Acre e Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre) em Rio Branco, além da Cooperativa Agroextrativista de Xapuri (Cooperxapuri) e uma visita à Reserva Extrativista Chico Mendes.