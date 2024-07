Sorriso Maroto, Kayblack e mais: os lançamentos musicais da semana

Chegou a hora de atualizar as playlists com os lançamentos da semana! O Metrópoles fez uma curadoria especial dos melhores álbuns, EPs e singles que foram lançados entre os dias 20/7 e 26/7.

A lista conta com novas músicas nos EPs de Sorriso Maroto, João Gomes, Mari Fernandez e Kayblack. Além disso, também chegaram singles de Jerry Smith, Mãolee e Rashid nas plataformas musicais.

O cantor lançou o primeiro EP do projeto Vaquejada Tá Na Moda, com três músicas: Me Ama Sem Pausa, Pegada da Roça e Porta Retrato. A novidade também conta com videoclipes disponibilizados no YouTube.

“Já estava ansioso para lançar esses vídeos, tenho certeza que vocês vão curtir muito! Só tenho a agradecer a Deus por essa gravação linda. Tudo saiu bem melhor do que o planejado, graças ao público que cantou, dançou e curtiu muito. Gosto de ter essa troca de energia com cada um, é sempre muito agradável”, diz João Gomes.

Shodo Yassunaga

Os pagodeiros divulgaram a parte 3 do projeto Sorriso Maroto As Antigas, que comemora os 25 anos de história do grupo. A novidade conta com 8 faixas gravadas ao vivo e a participação de Thiaguinho nas músicas Promessas e Sou Eu e Mais Ninguém.

O projeto ainda terá sucessos do grupo como Clichê, A Primeira Namorada e 1 Metro e 65. Segundo o Sorriso Maroto, as novas versões foram feitas “para maltratar os corações pagodeiros”.

Reprodução

O artista divulgou o novo EP Mistérios. Composto por três faixas, o novo projeto explora os desejos enigmáticos e as dores de um relacionamento que chega ao fim, complementando o trabalho anterior, Contradições.

Vulgo FK e Mãolee são as participações especiais do novo EP do cantor de 24 anos de idade. “Com Mistérios, estou explorando um novo território emocional. É um EP que reflete minhas experiências pessoais e artísticas de forma intensa e autêntica”, revelou o rapper.

Divulgação

A cantora divulgou o EP Mari Ao Vivo No Barzinho em Goiânia. A novidade conta com cinco músicas inéditas e a participação do cantor Zé Felipe na faixa Loco Loco. O projeto exalta as raízes de Mari Fernandez e explora a música sertaneja.

“Eu sempre quis fazer um projeto em Goiânia e gravar o Mari no Barzinho foi especial demais, do jeito que o povo gosta, com a galera cantando pertinho, interagindo e se divertindo”, celebrou a cantora.

Foto: Divulgação

O artista retoma a carreira musical após o BBB24 com o lançamento do single Sem Ansiedade, uma parceria com MU540 que abre as novidades do EP que será divulgado em breve.

“Sem Ansiedade é a primeira faixa do álbum, com o DJ MU540, um parceiro de longa data. Ela é um pouco diferente do que estou acostumado a lançar e estamos acreditando muito nessa inovação. A música também tem uma coreografia que é bem legal”, comentou.

Reprodução/Instagram

Outros lançamentos

Álbuns/EPs

A banda Pluma lançou Não Leve A Mal, primeiro álbum de estúdio.

Saulo Duarte divulgou o álbum Digital Belém, com participações de Russo Passapusso, Larissa Luz e Manoel Cordeiro.

Anizio publicou o EP de estreia Efêmero, com quatro faixas.

Filha de Mr Catra, Raissa lançou o EP Amores e Desamores.

Jimin publicou o álbum Muse.

Glass Animals inovou com o lançamento do disco I Love You So Fucking Much.

#estudeofunk lançou um novo EP com a rapper francesa Juste Shani.

O ator e cantor Igor Jansen apresentou Meus Gostos, primeiro EP da carreira.

Bielzin divulgou o primeiro álbum da carreira, Falcão do Morro.

Sambaiana divulgou o EP Sambaiana Parte 2.

Nilze Carvalho publicou o álbum Nos Combates Da Vida para celebrar os 45 anos de carreira.

INNK publicou o novo álbum Guerreiro INNK nas plataformas musicais.

NCT 127 publicou o novo álbum Walk.

Belarosa divulgou o EP Retrato Cantado nas plataformas de áudio.

Marquinhos Sensação lançou um EP no qual convida Mano Brown e Ice Blue para cantar.

Bruno César & Rodrigo divulgaram o EP Seja Bem-Vindo Vol. 1.

Banda Exclusive Os Cabides divulgou o disco Coisas Estranhas, com dez faixas.

Acordeonista Roger Corrêa lançou o álbum Latino Ibérico nas plataformas de áudio.

O projeto Furtacor divulgou o novo EP Voa nas plataformas digitais.

Bin lançou o novo álbum de estúdio Iambinhu, com sete faixas inéditas e várias participações.

Brytiago lançou o EP Afro Vibes com a participação de Akon.

MC Saci divulgou o EP Quem Não Erra em 2024, com participação de Ebony.

Parangolé publicou o novo EP Surpreendente.

Grupo Puro Clima divulgou o segundo EP do projeto Pra Quem Não Conhece, com quatro faixas.

Rapper Leo Saud lançou o novo EP Prefácio nas plataformas musicais.

Joe Goddard divulgou o novo álbum Harmonics.

André Prando apresentou o novo album Iririu com 11 faixas.

Hardy publicou o aguardado álbum Quit!!.

Singles

Jerry Smith divulgou a nova faixa Pronta Pra Aprontar.

Fat Dog lançou o single Wither.

Mãolee divulgou a versão MTG da música Nós Combina.

Grupo Kiloucura lançou o samba Senhorita.

Dupla Gabi e Rapha lançou a canção Quando Perde Um Amor.

Renata Lopes lançou o clipe do single Sentir.

Juliana Monteiro publicou o single Te Amar Foi O Meu Erro nas plataformas musicais.

Alessia Cara divulgou o novo single Dead Man.

Anitta fez uma parceria com Felix Jaehn na nova música Fria (Remix).

Fábio Jr lançou uma nova versão da música Na Canção.

DJ Topo lança Comemoração, faixa inédita em parceria com DJ Yago e MC J Mito.

Avalan Rokston & Artbat estão juntos no lançamento de The Ocean.

Laura Schadeck publicou a nova música Mundo de Porcelana.

Gustah divulgou a faixa Te Vi No Baile, parceria com Xamã, Gaab e 2050.

Ávine Vinny fez uma parceria com Heitor Costa no lançamento de Assunto que Dói.

Kim Deal divulgou o single Coast.

Rashid apresentou o novo clipe do single Cairo.

Bruno Martini se uniu a Laau e Soldera para divulgação do novo single Smaltalk.

Pedro Lanches lançou a nova faixa Espelho.

A banda Side divulgou a música Paradeiro.

Izzy e Gabily se uniram no remix do single Perdedor.

Thalles Luna divulgou o novo single La Gitana.

Eliane Silva apresentou a canção A Dracma.

Hugo Henrique publicou o novo single Autoral.

Lauana Prado fez uma parceria com Lelis na música Efeitos MTG Remix.

Hitmaker e MC Menor da Alvorada se uniram para o lançamento de Joga Esse Bundão.

Caio & Breno lançaram a música Vai Trouxa.

Anderson do Paraíso divulgou a faixa Paraíso Sombrio.

Lipe Lucena, DJ KM NO BEAT, MC NK BH e Dj Jaja estão no novo MTG Vou Te Assumir.

Os sertanejos Thiago & Luan divulgaram a faixa No Sigilo.

DeLuca publicou o novo single Sem Juízo.

Gabriel Guedes divulgou a regravação da canção Canta Minh’Alma.

Rod Krieger divulgou a faixa instrumental Este Comboio Não Para em Arroios.

Richie Kotzen lançou o single On The Table.

Raquel Virgínia divulgou a música inédita Hipnose.

Emersoul Groove divulgou a canção Pega Leve.

Kamaitachi lançou o single O Fantasma.

Nay Porttela divulgou a faixa Baianidade Nagô.

Milthinho se uniu a Mumuzinho na faixa Bagdá.

Vitoria Aymê divulgou Amor Viciado, primeiro single da carreira.

Juão Nÿn lançou a nova música solo Asé.

Agyei Augusto lançou o videoclipe da música Rock The Party.

Marcelo Segreto lançou o single Qual é o Filme?.

Hugel, Topic e Arash, e Daecolm divulgaram o novo single I Adore You.

James Bay está junto com The Lumineers & Noah Kahan na nova música Up All Night.

Joe Jonas divulgou a música Work It Out.

Ela Taubert lançou a canção ¿Para Qué?.

A paraguaia Fiorella lançou o single Faz Um Favorzão nas plataformas de áudio.

Eu Galhardo publicou o single Fala Pouco, quinto single da carreira solo.

O cantor e compositor Gabriel Sebastian lançou o single Kacife.

O grupo de pagode Gamei apresentou o single Hater ou Fã, uma parceria com Kamisa 10.

Maurício Mattar relançou a música A Viagem para celebrar os 60 anos de vida.

Regina Souza lançou o single Quero Andar Com Você, uma parceria com Zeca Baleiro.

Cantor paulista OMorador divulgou a nova música Sem Bateria.

Assucena divulgou o clipe da canção Nu.