SRAG começa a registrar queda no Acre, mas Rio Branco segue com aumento de casos, diz Fiocruz

O novo Boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (11), mostra que o Acre apresentou, pela primeira vez, probabilidade de queda de 75% nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) a longo prazo.

Apesar da queda no Acre, a capital Rio Branco segue apresentando tendência a longo prazo de crescimento nos casos de SRAG.

Segundo o boletim, Rio Branco aparece entre as 10 capitais com tendência de aumento, junto com Belém (PA), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Macapá (AP), Maceió (AL), Porto Velho (RO), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).

O boletim é referente à Semana Epidemiológica (SE) 27, período de 30 de junho a 6 de julho e análise tem como base os dados inseridos no Sivep-Gripe até 6 de julho.

Cenário nacional

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 21,5% para influenza A, 0,9% para influenza B, 40,5% para vírus sincicial respiratório e 7,3% para Sars-CoV-2 (Covid-19). Entre os óbitos, a prevalência entre os casos positivos foi de 43,2% para influenza A, 1,3% para influenza B, 17,7% para vírus sincicial respiratório e 21,4% para Sars-CoV-2 (Covid-19).

Quanto aos óbitos notificados por SRAG, independentemente de presença de febre, o estudo mostra que em 2024 foram registrados 5.755 óbitos, sendo 3.158 (54,9%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 2.095 (36,4%) negativos e ao menos 502 (8,7%) aguardando resultado laboratorial. Entre os positivos, 27,8% são de influenza A, 0,5% de influenza B, 10,2% de vírus sincicial respiratório e 55,7% de Sars-CoV-2 (Covid-19). Nas quatro últimas semanas epidemiológicas a prevalência entre os casos positivos foi de 43,2% de influenza A, 1,3% de influenza B, 17,7% de vírus sincicial respiratório e 21,4% de Sars-CoV-2 (Covid-19).

UTI no Acre

Os dados do Observatório em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), mostraram que o Acre não tinha nenhum leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponível para adultos no dia 8 de julho.

LEIA: Acre não tem mais leitos de UTI disponíveis para adultos e dispõe de apenas 4 para crianças

O cenário mudou e até a última atualização do Observatório, em 10 de julho, às 23h, o Acre tinha 9 leitos de UTI adulto disponíveis.

No Pronto-Socorro, dos 27 leitos, 26 estão ocupados. Já na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), de 18, 14 estão ocupados e no Hospital Santa Juliana, também na capital, apenas 1 leito está disponível. No Juruá, dos 10 leitos, apenas três estão disponíveis.