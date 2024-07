Taylor Swift pode ganhar filme por Steven Soderbergh

Steven Soderbergh pode realizar um filme envolvendo Taylor Swift. Falando no Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary, o diretor disse que está trabalhando em “um projeto no qual analiso empreendimentos cooperativos em grande escala” e deu exemplos, falando da cantora. As informações são do World of Reel.

“Você olha para um show de Taylor Swift, bem, olha para toda a turnê, e apenas pensa, ‘Ok, isso funciona.’ Todas essas pessoas, todo esse esforço, a coordenação disso, e funciona.“, contou, acrescentando. “O que ela fez, o que ela está fazendo da maneira como está fazendo, ninguém jamais fez isso antes. A quantidade de controle que ela assumiu. E ela está fazendo tudo sozinha. Ninguém jamais fez isso. Está funcionando. E é um ótimo modelo.“, revelou o diretor.

Soderbergh menciona que para fazer seu filme sobre “empreendimentos cooperativos em grande escala” “ele precisa ser engraçado e deve ter algum componente musical” para envolver o público.

Resta esperar para saber se Swift aparecerá nas câmeras de Soderbergh.