The First Descendant: veja gameplay, lançamento, requisitos e mais do RPG

A gameplay de The First Descendant combina elementos de RPG com tiroteio tático em grupo PvE (modalidade onde o jogador enfrenta criaturas guiadas pelo próprio jogo). Diferente de outros games do gênero, o player não cria o personagem do zero, mas deve escolher um entre 19 Descendentes disponíveis, cada um com habilidades, armas e estilos únicos. Eles são desbloqueados por meio da progressão no jogo e podem ser aprimorados com armas, armaduras e componentes externos no decorrer da campanha.