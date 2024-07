TJAC abre processo seletivo com salários de até R$ 5 mil; inscrições abrem na próxima semana

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) lançou um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de assistente social, psicólogo e assistente administrativo. O edital, que foi publicado no Diário da Justiça desta sexta-feira (5), e conta com salário de até R$ 5 mil.

Os candidatos devem realizar as inscrições entre os dias 9 e 12 de julho, das 8h às 14h, de forma presencial, na Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comsiv), no edifício-sede do Judiciário acreano, localizada na Rua Tribunal de Justiça, s/n, bairro Via Verde.

O processo será feito em análise de currículo e dinâmica de grupo, respectivamente, sendo a primeira de caráter classificatório e a segunda, eliminatório. Segundo o TJAC, serão classificados os participantes que tiverem a pontuação mínima de 50% na somatória dos resultados.

A divulgação do resultado final está previsto para o dia 19 de agosto. O contrato temporário terá duração de 12 meses, contados a partir da contratação das aprovadas e aprovados.

Veja as vagas: