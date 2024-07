Todos os pré-candidatos a prefeito de Rio Branco já marcaram as datas de suas convenções partidárias

Com o inicio do prazo das convenções partidárias se aproximando – de 20 de julho a 05 de agosto -, todos os quatro pré-candidatos na disputa pela Prefeitura de Rio Branco já anunciaram a data dos seus eventos.

As convenções fazem parte do calendário eleitoral de 2024 para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Após a definição das candidaturas, os partidos têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral e oficializar as coligações.

PL/Progressistas

Quem larga na frente é o atual prefeito Tião Bocalom e o vice-candidato dele, Alysson Bestene. A convenção dos dois vai acontecer no próximo dia 22 de julho, no Ginásio do SESC, em Rio Branco, a partir das 17h.

Além do PL – partido de Bocalom e o Progressistas, de Alysson -, a convenção também vai oficializar os nomes de outros cinco partidos que estarão na coligação. São eles: Cidadania, Solidariedade, Podemos, União Brasil e PSDB.

Marcus e Marfisa

Quatro dias depois, no mesmo local, no Ginásio do SESC, os dez partidos que compõe a aliança de Marcus Alexandre e Marfisa Galvão realizam a convenção partidária que oficializará a chapa.

A festa é comandada pelo MDB, partido de Marcus e pelo PSD, de Marfisa e Petecão. Porém, membros e líderes de outras 8 siglas também apresentarão seus nomes que irão concorrer às eleições.

São eles: PRD, PV, PCdoB, PT, PSOL, Rede, Agir e DC.

NOVO

Já no dia 30 de julho, no no Gran Reserva, a partir das 18h, acontece a convenção da chapa puro-sangue do NOVO, encabeçada pelo deputado estadual Emerson Jarude.

É esperado que no evento, Jarude também anuncie a chapa de vereadores do partido e candidato a vice-prefeito, guardado a sete chaves.

Jenilson e o PSB

Outra chapa puro-sangue que será oficializada em convenção partidária é a do PSB, que tem o ex-deputado Jenilson Leite como pré-candidato. Ele será o último a realizar a convenção, no dia 02 de agosto, no Hotel Gran Lumni, com horário a ser definido.