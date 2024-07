Na madrugada desta quinta-feira (18) um trágico acontecimento marcou a cidade de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre. O terceiro sargento do 7º BEC, Paulo Toshio Yamashiro perdeu a vida após ser atingido por uma máquina pesada.

Ainda não há maiores detalhes sobre as circunstâncias da tragédia.

O comando do 7º BEC emitiu nesta manhã uma nota de pesar lamentando profundamente o acontecido.

CONFIRA: