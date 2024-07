Três motocicletas e um carro colidem e interditam Avenida Ceará, em Rio Branco

Um acidente grave envolvendo três veículos ocorreu na Avenida Ceará, nas proximidades da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na noite desta quarta-feira (10). Segundo relatos obtidos pela equipe de reportagem do Alerta Cidade, uma sequência de colisões envolveu três motocicletas, sendo que uma delas era rebocada pela outra.

Um terceiro motociclista, não identificado, colidiu com as duas motos, que por sua vez atingiram um carro próximo.

O motociclista responsável pela colisão fugiu do local do acidente, causando bloqueio parcial da via. Autoridades recomendam que os motoristas que precisarem acessar o centro optem por rotas alternativas até a liberação completa da Avenida Ceará.

Ainda não se tem maiores informações.