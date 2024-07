Uma das cidades mais novas do Acre, Rodrigues Alves comemora 32 anos de emancipação neste domingo

Uma das cidades mais novas do Acre, o município de Rodrigues Alves, conhecido como Terra dos Nauas, no Vale do Juruá, completa 32 anos de emancipação política neste domingo, 28 de julho.

O município está situado à margem direita do Rio Juruá e leva esse nome em homenagem ao quinto presidente da República, Francisco de Paula Rodrigues Alves, que governou o Brasil entre 1902 e 1906.

Em 1940, ainda na época do Acre como território federal, passou a se chamar “Colônia Rodrigues Alves”. Em 1960, a colônia passou a uma pequena vila de Cruzeiro do Sul. Em 28 de abril de 1992, Rodrigues Alves é desmembrada de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, e passa a ser um município do Estado do Acre, no governo de Edmundo Pinto.

Semana de festividades

A Prefeitura de Rodrigues Alves organizou uma semana inteira de programação especial para comemorar os 32 anos do município.

Neste domingo (28), último dia de programação, o município terá campeonato de motocross e um ato cívico com desfiles de escolas na Avenida Presidente Vargas.

A festa será encerrada com show da Praça Antônio Guilherme das bandas Baila Hits, CIA do Forró, Delirius e Banda Boca Mel e Sandra Melo.