Valorizando pequeno produtor, Estado promove Feira da Agricultura Familiar em Rio Branco

Por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), o governo do Acre promove, de quinta-feira, 25, a sábado, 27, a Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária, em Rio Branco. Ao longo dos três dias, das 7h às 18h, os trabalhadores rurais estão comercializando os seus produtos em um espaço adequado e de proeminência, atendendo seu público com conforto.

Reunindo membros de associações, cooperativas, produtores, agricultores e empreendedores, o governo estadual estima a comercialização de cerca de R$ 30 mil a 40 mil, beneficiando 55 empreenderes, envolvidos diretamente na comercialização, além de 220 indiretamente. A ação é promovida no pátio da Secretaria de Estado de Agricultura, em Rio Branco

O titular da Seagri, José Luis Tchê, participou da celebração e destacou o apreço e comprometimento do governador do Acre, Gladson Cameli: “Esta é a realização de um sonho. Valorizo estar presente no apoio aos pequenos produtores, por determinação do nosso chefe de Estado”.

Prezando por diversidade, sustentabilidade e cooperação, a ação é realizada em alusão ao Dia Nacional da Agricultura Familiar, comemorado anualmente no dia 25 de julho, valorizando a importância dos agricultores familiares, que desempenham um papel fundamental na segurança alimentar e nutricional do Brasil.

As associações e cooperativas desempenham um importante papel na participação dos profissionais rurais. Durante o evento, foram mobilizados produtores rurais de Rio Branco, Bujari, Porto Acre e Acrelândia.

A produtora rural Maria Elizabete Silveira, moradora das imediações da Estrada de Porto Acre, vê a oportunidade como de grande valia: “Acho ótima essa e outras ajudas do Estado, demonstra valorização com os trabalhadores”. E lista: “Também já recebemos mecanizações, orientações técnicas, apoio com estufa. Toda assistência faz a diferença”.

O fruto do trabalho de Maria é um exemplo vivo do que é agricultura familiar, pois, além de seu esforço, ela conta com a colaboração do marido e de dois filhos. A definição representa a prática de atividades agrícolas realizadas em propriedades rurais onde a maior parte da mão de obra vem da própria família, com o cultivo como principal fonte de renda das famílias de agricultores.

Carlos Omar da Silva é presidente da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Acre (Unisol Acre) e é um dos atores-chave na articulação entre os pequenos produtores e o governo do Estado. À frente da representação acreana da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil, destaca: “A agricultura familiar alimenta toda a sociedade e essa é uma importante vitrine para a os trabalho de homens e mulheres aguerridos”.

“A parceria com o governo é tudo”, diz Maide Oliveira, outra expositora da feira, que trouxe as plantas e flores de que cuida com muita dedicação em seu viveiro, localizado no Ramal Bom Jesus.

Satisfeita com as vendas do primeiro dia, Maide ressalta que o apoio no transporte é fundamental para levar seus produtos para serem vendidos em diferentes ambientes. Sua produção também é resultado de um empenho familiar com duas irmãs.

Alimentação sustentável

Em 25 de julho é comemorado o Dia Internacional da Agricultura Familiar, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), celebrando e reconhecendo a importância dos agricultores mundialmente.

A agricultura familiar representa um modelo sustentável de produção, que opera em sintonia com os recursos naturais, especialmente o solo. As práticas agrícolas sustentáveis respeitam o meio ambiente, consolidando importantes papel na conservação ambiental, mesmo em contextos de produção modernizados.