Veja cotados para disputar a presidência dos EUA no lugar de Biden

Gavin Newsom

Gavin Newsom, que governa a Califórnia atualmente, foi outro nome citado pelos principais veículos de imprensa dos EUA caso a situação no Partido Democrata se encaminhe para uma substituição de Biden. Logo após o fim do debate, no entanto, o político afirmou que nunca dará as costas ao atual presidente norte-americano.

Gretchen Whitmer

Outra figura que governa um dos estados do país, Gretchen Whitmer, também passou a ser cotada para concorrer à eleição deste ano no lugar de Biden. A governadora de Michigan, de 52 anos, chegou a ter seu nome ventilado para concorrer como vice de Biden nas eleições de 2020.

Andy Beshear

Advogado, Andy Beshear é o governador do Kentucky desde 2019. Membro do Partido Democrata , ele é filho do ex-governador Steve Beshear. Beshear já foi procurador-geral do Kentucky.

J.B. Pritzker