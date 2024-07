Venezuela fecha a fronteira com o Brasil 48 horas antes das eleições

O governo de Nikolás Maduro decidiu fechar a fronteira da Venezuela com o Brasil nesta sexta-feira (26/7). A obstrução da passagem por via terrestre ocorreu próximo à cidade de Pacaraima, no Amazonas. Além do Brasil, o país decidiu suspender a passagem de pedestres e veículos com a Colômbia. Em ambos os casos, o espaço aéreo e aquático também foram bloqueados.

Autorização para os bloqueios foi publicada pela imprensa oficial. O Brasil também decidiu reforçar a segurança na fronteira com o território venezuelano.Sem citar as nações envolvidas, o comandante estratégico e operacional das Forças Armadas da Venezuela, Hernández Lárez, publicou nas redes sociais parte do texto que decide pelo fechamento das fronteiras.

“Estabelecer o fechamento para movimentação fronteiriça de pessoas, tanto por via terrestre, aérea e marítima, bem como a passagem de veículos, a partir de doze horas e um minuto antes do meridiano (00h01) de sexta-feira, 26 de julho de 2024, até oito horas antes do meridiano (08h00). am) na segunda-feira, 29 de julho de 2024, a fim de salvaguardar a inviolabilidade das fronteiras e prevenir atividades de pessoas que possam representar ameaças à segurança da República Bolivariana da Venezuela por ocasião das Eleições Presidenciais do próximo dia 28 de julho, 2024”, destaca o texto.

A região passa por eleições no domingo (28/7), sob forte tensão social e política. Maduro chegou a afirmar que o país pode ter um “banho de sangue” caso ele perca as eleições.