Vereador do Cone Sul é acusado de “grilar” terras de assentamento

O portal Gazeta Rondônia publicou que um vereador de um município do Cone Sul de Rondônia, com domicílio político nas redondezas dos assentamentos rurais do INCRA, na área da antiga Fazenda Santa Elina, em Corumbiara (RO), onde ocorreu o Massacre de Santa Elina, em 1995, está ficando milionário com aquisição de terras públicas.

O vereador, por ser agente político, deveria estar ajudando aos pequenos produtores assentados a melhorarem de vida, mas está usando a força política e financeira do mandato para comprar parcelas de terras desses colonos, desesperados pela falta de infraestrutura onde moram (falta de estradas, escolas, posto de saúde, etc.).

O vereador já teria comprado vários lotes, formado pastagem e hoje tem renda aproximada de R$ 10.000,00 por mês, somente em aluguel de pastos.

A legislação federal (Estatuto da Terra, dentre outras), não permite a comercialização de glebas destinadas a trabalhadores rurais e menos ainda a aquisição de vários lotes, constituindo fazendas dentro de um assentamento destinado à reforma agrária.

As práticas ilícitas do vereador são de natureza federal, por tratar-se de área do INCRA, uma autarquia da União, cuja investigação está sob a jurisdição da Polícia Federal e Ministério Público Federal.

Fonte: Gazeta de Rondônia