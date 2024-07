VÍDEO: barco pirata é neutralizado ao tentar embarcar em um navio porta-contêineres

Um barco pirata foi neutralizado ao tentar embarcar em um navio porta-contêineres. A ação rápida e eficiente da tripulação e das forças de segurança evitou o ataque e garantiu a segurança da embarcação e de sua carga.

As imagens mostram o momento exato em que o barco pirata se aproxima do navio, tentando realizar a abordagem. No entanto, graças a medidas de segurança pré-estabelecidas e à prontidão da equipe de segurança a bordo, a tentativa foi rapidamente contida.