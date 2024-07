Vídeo: filha de Virgínia e Zé Felipe “conversa” com tio falecido

Na noite dessa quarta-feira (17/7), Zé Felipe tomou um susto depois da sua filha com Virgínia Fonseca, Maria Alice, de três anos, contar que estava “conversando” com o tio Leandro. Para quem não lembra, o cantor fazia dupla com Leonardo e morreu em 1998, acometido por um câncer raro.

“Eu tava arrumando a mala e aí a Maria Alice se deitou na cama comigo, ela brincando… falando ‘papai, não sei o que’. Aí ela olhou pro lado e falou assim: ‘Não é tio Leandro?’. Falei ‘que isso? Sai fora!’. Larguei ela lá. Vazei, fiquei com medo”, detalhou o artista.

“Ele passa mal de medo de espírito”, falou a influenciadora numa sequência de stories no Instagram. A apresentadora do SBT seguiu: “Ela sempre fala do Leandro”.

Virgínia contou um episódio da filha com o tio-avô. “Quando ela coloca chapéu, por exemplo, a gente fala assim: ‘Você tá de boiadeira?’. E ela responde que não: ‘De Leandro’”, lembrou, que garantiu que ninguém fala do falecido com a menina.

Assista ao vídeo de Zé Felipe:

Medo de assombração e fantasmas

Em entrevista para o Danilo Gentili, do The Noite, no SBT, Zé Felipe comentou que “A coisa que eu mais tenho medo na minha vida é assombração, tenho medo de defunto, de fantasma”, contou Zé Felipe há alguns anos.

O dono do hit Malvada continuou: “Não vou a enterro, a luz tem que estar acesa [para dormir]. Eu fecho os olhos e vejo alguém puxando meu pé, eu cismo”.