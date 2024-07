VÍDEO: Incêndio de altas proporções causa destruição total em igreja de zona rural no Acre

Um triste incidente abalou a comunidade de uma área rural em Rio Branco, Acre, quando a histórica Igreja Sagrado Coração de Jesus foi consumida por um incêndio devastador nesta sexta-feira (19). Localizada no km 4 da Br 364, na região do Quintal Florestal, próximo a uma fazenda de renome na região, a igreja ficou completamente destruída pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado para conter o fogo, que felizmente não se alastrou para outras áreas, mas causou danos irreparáveis à estrutura. As autoridades ainda não têm informações precisas sobre as causas do incêndio, que serão investigadas nas próximas horas.

A Igreja Sagrado Coração de Jesus, além de ser um marco religioso na comunidade local, era conhecida por seu papel central na vida dos moradores da região. Equipes de resgate trabalham no local para avaliar os estragos e iniciar os trabalhos de recuperação.

Veja o vídeo: