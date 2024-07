Uma briga generalizada foi registrada na noite desta última sexta-feira (19), em um posto de combustível de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Até o momento não se sabe o que causou a confusão e quem são envolvidos. O vídeo foi divulgado pelo jornal Juruá 24 Horas.

As imagens mostram, inicialmente, duas mulheres avançando para cima de um homem. Segundos depois, outras pessoas se envolvem na briga.

CONFIRA O VÍDEO: