Vídeo mostra homem que morreu executado sendo encontrado em via pública por populares

Um vídeo recentemente divulgado mostra Sidnei Roberto Cunha de Oliveira, 39 anos, que foi perseguido e executado a tiros em via pública na madrugada deste domingo (7), nas proximidades de um shopping localizado na Via Verde, sendo encontrado por populares no local do crime.

Nas imagens, é possível ver um casal percebendo o corpo da vítima na pista, e então eles param e buzinam. Ao chamarem o homem e não serem atendidos, eles percebem que a vítima está ferida. Segundo informações da polícia, Sidnei estava trafegando em uma motocicleta, quando foi perseguido e abordado por um homem ainda não identificado que estava em um carro.

O criminoso, em posse de uma arma de fogo, efetuou três disparos que atingiram a vítima no abdômen, peito e braço. Após a ação, o autor do crime fugiu do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foi acionado para a ocorrência.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística. Em seguida, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

O corpo de Sidnei foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso inicialmente está sob investigação dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja o vídeo: