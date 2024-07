VÍDEO: motorista perde controle de carro em trecho em obras na BR-364 e cai em ribanceira

O motorista Marcos Henrique Mariano da Silva, 30 anos, e Francisco Ruan, 25, foram vítimas de um grave acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (24), no km 51 da BR-364, no município de Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Marcos conduzia um carro modelo Vectra, de cor prata, no sentido Feijó a Rio Branco, quando, ao passar por um trecho em obras com britas e poeira, perdeu o controle da direção, rodopiou na pista e caiu em uma ribanceira.

VEJA O VÍDEO:

Ruan estava no mesmo veículo que Marcos e relatou à reportagem que o acidente ocorreu pois o motorista tentou evitar uma colisão traseira com o carro de seu chefe, que trafegava mais à frente, mas acabou perdendo o controle do veiculo.

Uma ambulância do Samu de Bujari foi acionada para socorrer as vítimas. Marcos Henrique foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde foi levado ao setor de traumatologia para avaliação de um possível traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado. Seu estado é estável. Já Francisco Ruan não precisou de atendimento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para os devidos procedimentos de praxe.