Vídeo: Sônia Abrão se confunde e diz que Silvio Santos está com HIV

Sônia Abrão acabou cometendo uma gafe durante o A Tarde É Sua desta sexta-feira (19/7) ao comentar sobre o estado de saúde do apresentador Silvio Santos. O Dono do Baú está internado há três dias no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, para tratar de um quadro de H1N1.

A veterana se confundiu e disse que Silvio estava em tratamento contra o HIV, vírus causador da Aids. Ela logo foi corrigida pelos colegas de bancada.

“Ele continua internado no Hospital Albert Einstein, tratando do HIV, do vírus da Influenza… do H1N1, desculpem”, disse Sônia.

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, continua recebendo medicação, mas passa bem, informou a assessoria do SBT ao Metrópoles na manhã desta sexta-feira. Ele pode receber alta até a próxima segunda-feira (22/7), segundo pessoas próximas ao apresentador.

Veja o momento: