Vila Olímpica de Paris abre as portas, e equipe de ginástica inaugura prédio do Brasil

Os 82 prédios da Vila Olímpica estão espalhados por 53 hectares (cerca de 330m²), construídos em uma antiga zona industrial entre as cidades de Saint-Denis, Saint-Ouen e L’Île-Saint-Denis, no subúrbio de Paris, sete quilômetros ao norte do centro da capital francesa, seguindo as margens do Rio Sena. O Time Brasil está alojado no prédio 3, que fica no fundo do bairro. A escolha do COB foi estratégica. Ficou longe do agito da área internacional da Vila, onde há mais circulação de pessoas. Ficou mais perto do restaurante, mais perto do setor de transportes e mais perto da saída de Saint Ouen. O COB montou uma base na cidade, no Chateau de St. Ouen.

Brasil aluga 130 aparelhos climatizadores

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) engrossou o coro dos países que reclamaram por ar-condicionado na Vila Olímpica. O COB chegou a prever o aluguel de 180 climatizadores, mas alugou no fim 130 unidades – a delegação brasileira tinha estimativa de 330 atletas e vai contar com 277. Assim, o investimento do COB vai ser de 39 mil euros (pouco mais de R$ 230 mil).

Com foco na sustentabilidade, o Comitê Organizador dos Jogos projetou a Vila Olímpica para ser um bairro com menor emissão de carbono. A ausência de ar-condicionado faz parte desse plano para diminuir o consumo de energia e da pegada de carbono.