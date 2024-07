Vingadores: Robert Downey Jr. exigiu volta dos Russo e “mimos” no contrato

Detalhes do contrato de Robert Downey Jr. com o Marvel Studios foram revelados na Variety. O veículo contou que o novo Doutor Destino do MCU exigiu o retorno dos irmãos Joe e Anthony Russo para a franquia: “Eles eram os únicos com os quais ele toparia trabalhar”.

Além da contratação dos Russo para Vingadores: Doomsday e Vingadores: Guerras Secretas, no entanto, o contrato de Downey Jr. também inclui uma série de “mimos” extraordinários. Por exemplo: o Marvel Studios vai bancar viagens de jatinho particular para o ator durante a produção dos dois longas, para que ele possa visitar a família e comparecer aos compromissos de filmagem e divulgação de maneira mais confortável.

Downey Jr. também terá uma equipe de segurança particular, separada da segurança usual que vemos nos sets e eventos de divulgação da Marvel, e passará seus dias no set em um “acampamento de trailers” luxuoso, separado do restante do elenco dos filmes.

A Variety não teve acesso ao salário acertado entre Downey Jr. e a Marvel, mas o veículo reportou que, enquanto os irmãos Russo receberão US$ 80 milhões para dirigir os dois filmes dos Vingadores, a cifra desembolsada pelos serviços de Downey Jr. é “significativamente maior” do que isso.

Vingadores: Doomsday e Vingadores: Secret Wars tem estreias previstas para maio de 2026 e maio de 2027.