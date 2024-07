Vitória x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Diante da fase ruim, Carpini tem mexido no time titular regularmente e variado entre três e dois zagueiros. Carpini também pode fazer a estreia como titular do volante Ricardo Ryller e utilizar o lateral-esquerdo PK no ataque ao lado de Matheusinho e Alerrandro.

Escalação provável: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, [Caio Vinícius], Willean Lepo, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Léo Naldi, Ricardo Ryller [Everaldo] e Willian Oliveira; Matheusinho, PK [Osvaldo] e Alerrandro.