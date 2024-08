10 jogos da Sony que todo gamer precisa jogar pelo menos uma vez

Vencedor do Jogo do Ano pelo The Game Awards 2020, The Last of Us 2 foi lançado originalmente para PS4, mas recebeu uma versão otimizada para PS5 no início 2024. Por enquanto, ainda não há mais informações sobre uma versão para computador, mas, seguindo uma tendência da Sony, o título deve chegar em breve na plataforma. The Last of Us 2 está disponível por preços a partir de R$ 199,50.