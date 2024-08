1ª edição de festival de motoqueiros e fãs de rock no interior do Acre tem sucesso de público

A primeira edição do Moto Rock, realizada em Brasiléia, foi um sucesso, atraindo motoclubes do Acre, Bolívia e Peru. O evento, que começou com uma motociata às 16h, no sábado (10), reuniu centenas de motoqueiros e fãs de rock, transformando a cidade em um ponto de encontro multicultural.

Foi uma festa linda, que contou com a participação de várias pessoas e amantes do Rock. Agradeço a parceria da prefeitura de Brasiléia, e tenho certeza que essa grande festa acontecerá mais vezes”, disse Carpeggeane Uchoa, coordenador do evento.

Com a repercussão positiva, o Moto Rock já se projeta como um evento anual no calendário cultural de Brasiléia, afirmam os organizadores.