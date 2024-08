80 anos da Voz das Selvas: Rádio Difusora Acreana faz aniversário neste domingo; conheça a história

Neste domingo, 25 de agosto, a Rádio Difusora Acreana, a mais antiga do Acre, completa 80 anos de fundação.

Neste mesmo dia, em 1944, a Rádio Difusora Acreana nascia e fazia a primeira transmissão oficial e se tornava o principal canal para informações e entretenimento, além da comunicação entre a população, que mandavam recados uns para os outros.

A “Voz das Selvas” é a mais antiga do Estado e uma das mais antigas da Amazônia, segundo o diretor-geral Raimundo Fernandes.

A primeira sede da rádio foi no antigo Instituto Getúlio Vargas, onde houve a primeira transmissão, em caráter experimental. A Difusora só se mudou para a sede atual em 1945 e é considerada patrimônio histórico e cultural do Acre.

A Rádio Difusora Acreana foi, por muitos anos, o único meio de comunicação, especialmente durante as décadas de 1940 e 1950, quando essas comunidades dependiam única e exclusivamente do rádio para saber não só das notícias do estado e do mundo, mas para ter acesso às informações de familiares.

A rádio oficial do Governo do Acre compõe 11 emissoras do sistema de comunicação do governo do Acre, localizadas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Xapuri, Sena Madureira, Feijó e Brasileia.