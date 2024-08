ABBA pede que Donald Trump pare de usar suas músicas em comícios

O grupo pop sueco ABBA solicitou que o ex-presidente e candidato pelo Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, pare de usar as músicas da banda em comícios e em vídeos da campanha presidencial republicana, segundo informou a gravadora do grupo nesta quinta-feira (29/8).

A campanha Trump-Vance já utilizou os sucessos do ABBA “The Winner Takes It All”, “Money, Money, Money” e “Dancing Queen” em comícios realizados por Trump e seu companheiro de chapa JD Vance.

“Juntamente com os membros do ABBA, descobrimos que foram divulgados vídeos em que a música do ABBA foi usada em eventos de Trump e, portanto, solicitamos que tal uso seja imediatamente removido e retirado”, disse a gravadora da banda, a Universal Music.