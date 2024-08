Acidente entre veículos deixa criança ferida e causa pânico em igreja de Sena Madureira

Um grave acidente ocorreu no centro de Sena Madureira, no cruzamento das ruas Cunha Vasconcelos e Benjamin Constant, na tarde deste domingo (18). Um veículo Celta colidiu violentamente com uma caminhonete Hilux após invadir a preferencial, resultando em perda de controle de ambos os veículos.

O impacto fez com que os carros atingissem a área de uma igreja evangélica próxima, com a Hilux sendo parada apenas por uma luminária de ferro, evitando uma possível invasão ao templo.

O motorista do Celta, responsável pela colisão, fugiu do local deixando para trás os destroços. Uma criança que estava no Celta sofreu um ferimento grave na cabeça e foi levada ao hospital em estado crítico.

A Polícia Militar foi chamada e está em busca do motorista fugitivo.